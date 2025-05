Zatvorena preticajna traka na putu ka Rumi

Na auto-putu između petlji Ruma i Drenovac, od 15. do 20. maja, izvodi se košenje trave u srednjem pojasu, a na deonici Ruma – Sremska Mitrovica do 25. maja čišćenje sistema za odvodnjavanje. Radovi se izvode u toku dana, a preticajna traka biće zatvorena u zoni radova (do 5 km), dok su vozna i zaustavna traka prohodne. Vozačima se savetuje oprez i poštovanje privremene signalizacije.

Kristina Bojić