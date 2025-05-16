Treći majski fudbalski vikend

Fudbalski klubovi nastavljaju i u trećem majskom vikendu svoja takmičenja. Sremski prvoligaši će tek u ponedeljak na terene za igru. Pregled budućih dešavanja,
NOVI PAZAR – CRVENA ZVEZDA BEOGRAD
VOJVODINA NOVI SAD – RADNIČKI 1923 KRAGUJEVAC
MLADOST LUČANI – PARTIZAN
TSC BAČKA TOPOLA – OFK BEOGRAD
TEKSTILAC ODŽACI – ČUKARIČKI BEOGRAD
ŽELEZNIČAR PANČEVO – SPARTAK ŽK SUBOTICA
JEDINSTVO UB – IMT BEOGRAD
NAPREDAK KRUŠEVAC – RADNIČKI NIŠ
SUBOTA:
VOŽDOVAC BEOGRAD – MLADOST GAT NOVI SAD
BORAC 1926 ČAČAK – JAVOR MATIS IVANJICA
RFK GRAFIČAR BEOGRAD – MAČVA ŠABAC
NEDELJA:
OFK VRŠAC – RADNIK SURDULICA
INĐIJA TOYO TIRES – ZEMUN
GFK DUBOČICA LESKOVAC – GFK SLOVEN RUMA
GFK SLOBODA UŽICE – RADNIČKI SREMSKA MITROVICA
SMEDEREVO 1924 – TRAYAL KRUŠEVAC
SUBOTA:
SLOGA ČONOPLJA – OFK VRBAS
RADNIČKI ZRENJANIN – KABEL NOVI SAD
BEČEJ 1918 – NAFTAGAS ELEMIR
SLOBODA DONJI TOVARNIK – OFK KIKINDA
NEDELJA:
VOJVODINA 1928 PERLEZ – OMLADINAC NOVI BANOVCI
DINAMO 1945 PANČEVO – ŽELEZNIČAR INĐIJA
PODUNAVAC BELEGIŠ – BORAC ŠAJKAŠ
HAJDUK DIVOŠ – RFK NOVI SAD 1921
SUBOTA:
SLOGA TEMERIN – DONJI SREM 2015 PEĆINCI
JEDINSTVO STARA PAZOVA – HAJDUK BEŠKA
VETERNIK – MLADOST BAČKI JARAK
ŠAJKAŠ 1908 KOVILJ – 1. MAJ RUMA
NEDELJA:
JADRAN GOLUBINCI – ŠUMAR OGAR
JEDINSTVO RUMENKA – SREM SREMSKI MIHALJEVCI
DUNAV STARI BANOVCI – RADNIČKI 1910 ŠID
TSK TEMERIN – RADNIČKI NOVA PAZOVA
SUBOTA:
SREMAC DEČ – LJUKOVO
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – PARTIZAN VITOJEVCI
NEDELJA:
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – BORAC 1925 MARTINCI
RADNIČKI IRIG – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI
POLET NOVI KARLOVCI – SREMAC VOJKA
SLOGA VOGANJ – NAPREDAK POPINCI
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – GRANIČAR KUZMIN
KRUŠEDOL – LSK LAĆARAK
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – HRTKOVCI
OFK BRESTAČ – RUDAR VRDNIK
ČSK ČORTANOVCI – MLADOST BUĐANOVCI
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – CAR UROŠ JAZAK
PLANINAC RIVICA – POLET NIKINCI
JEDINSTVO PLATIČEVO – GRANIČAR OBREŽ
DUNAV NOVI SLANKAMEN – KAMENI AŠANJA
SLOGA 1919 ERDEVIK – GRANIČAR ADAŠEVCI
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – SREM SREMSKA RAČA
BSK BEŠENOVO – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO
FRUŠKA GORA RUMA – JEDINSTVO RUMA
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – GRANIČAR JAMENA
NAPREDAK VAŠICA – FRUŠKOGORAC MANĐELOS
BORAC RADENKOVIĆ – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI
SLOBODA ŠAŠINCI – ZMAJ NOĆAJ
OFK BOSUT – SLOGA ČALMA
OFK SPARTA GRGUREVCI – MITROS SREMSKA MITROVICA
PLANINAC LEŽIMIR – SREMAC JARAK
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: BORAC VELIKI RADINCI
JEDNOTA ŠID – JEDINSTVO LJUBA
OMLADINAC BATROVCI – SINĐELIĆ GIBARAC
OFK BAČINCI – OFK BINGULA
JEDINSTVO MOROVIĆ – BORAC ILINCI
SREMAC DOBRINCI – JEDINSTVO KRALJEVCI
BORAC KLENAK – GRANIČAR GRABOVCI
PSK PUTINCI – DONJI PETROVCI
NAPREDAK ŽARKOVAC – BORAC STEJANOVCI
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: FRUŠKOGORAC MALI RADINCI
SLOVEN SIBAČ – SLOGA KRNJEŠEVCI
VITEZ SUBOTIŠTE – 27. OKTOBAR ŠATRINCI
VOJVODINA NERADIN – BORAC JARKOVCI
KUPINOVO – SLOGA MARADIK
Anđelko Belić