Radovi na putu Ruma-Sremska Mitrovica

preuzeta fotografija

Radovi na čišćenju sistema za odvodnjavanje na razdelnom pojasu auto-puta od Rume do Sremske Mitrovice, u smeru ka Šidu, traju do 15. maja. U toku radova, za saobraćaj je zatvorena preticajna traka u dužini do 5 km, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Kristina Bojić