Svečani doček

preuzeta fotografija

Ceremonija svečanog dočeka studenata biciklista, učesnika “Ture do Strazbura”, organizovana je sinoć na Varadinskom mostu u Novom Sadu. Kako piše “Blic”, studenti koji su vozili bicikle od Novog Sada do Strazbura formirali su nešto posle 20 časova kolonu i pešačili preko Varadinskog mosta, a zatim su se uputili u šetnju do Pozorišnog trga, gde je ispred Srpskog narodnog pozorišta bila dodela priznanja i prigodan program. Podsetimo, Novosađani su već dočekali studente bicikliste na njihovom povratku iz Strazbura u petak uveče, ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, a zbog Velikog petka u pitanju je bio skromniji doček.