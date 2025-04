Danas je Veliki Četvrtak

preuzeta fotografija

Veliki četvrtak obeležava se u znak sećanja na Tajnu večeru Isusa Hrista i apostola. Na ovaj dan ustanovljena je i Sveta tajna pričešća. Na večernjem Bogosluženju čita se dvanaest Jevanđelja o stradanju Gospoda Isusa Hrista.

Na Veliki četvrtak Isus je sa učenicima, na Tajnoj večeri, podelio hleb i vino kao simbol svog tela i krvi, i na taj način ustanovio Svetu tajnu pričešća.

Potom je sin Božiji oprao noge svojim apostolima učeći ih tako, sopstvenim primerom, kako treba da služe jedni drugima.

U spomen na Tajnu večeru, ovo je jedini dan kada je tokom Velike nedelje dozvoljeno ulje i vino.

Obeležava se danas i čudesna molitva u Getsimanskom vrtu, gde se, znajući za sva stradanja koja mu predstoje, sin Božiji molio Ocu.

Na Veliki četvrtak, do kraja večeri stigao je Juda i predao Hristosa vojnicima. Zato se od danas do Uskrsa u crkvama ne čuju zvona, simbol radosti, već se bogosluženja najavljuju tepalima. Te noći kada su Hrista odveli, čak je i Petar poklekao i tri puta ga se do zore odrekao.

Danas se valja pričestiti, jer, veruje se, i najvećim grešnicima na Veliki četvrtak sve se oprašta.

Svako dobročinstvo prema siromašnima beleži se na nebu.

Na Veliki četvrtak u pojedinim delovima zemlje već počinje farbanje uskršnjih jaja.