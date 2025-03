Radovi na autoputu Ruma-Šabac i petlja Ruma

preuzeta fotografija

Zbog radova na delu državnog puta I B reda broj 21, u zoni petlje Ruma, saobraćaj je obustavljen zbog uklapanja kraka A u postojeće stanje. Vozači se upućuju na alternativne pravce, na petlju Hrtkovci, kao i pre naplatne stanice Ruma na autoputu. Ova obustava će trajati do kraja meseca. Pored toga, put Jarak – Ruma je zatvoren zbog radova na obilaznici, dok se na deonici petlja Ruma – petlja Šabac izvode radovi na redovnom održavanju. Ovi radovi će trajati do 31. marta, svakog dana od 8 do 17 časova, saopštilo je Javno preduzeće „Putevi Srbije”.