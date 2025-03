Prijave za sajam poljoprivredne mehanizacije Agritehnika 2025

preuzeta fotografija

Sve zainteresovane firme koje žele da učestvuju na sajmu poljoprivredne mehanizacije Agritehnika 2025 mogu to uraditi do ponedeljka 31. marta. Razvojna agencija Srbije, zajedno sa Privrednom komorom Srbije, organizuje nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na ovom sajmu, koji se održava u Hanoveru u Nemačkoj, od 9. do 15. novembra. Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Srbiji koji se bave poljoprivrednom mehanizacijom i tehnologijom. “Touch smart efficiency,” ovogodišnja sajamska manifestacija, okupiće globalne igrače, proizvođače poljoprivredne mehanizacije, a posetiocima pružiti pristup inovativnim, umreženim poljoprivrednim sistemima.