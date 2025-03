Nova vanredna fudbalska sreda

preuzeta fotografija

Fudbalski prvoligaši će ponovo imati vanrednu takmičarsku sredu ispred sebe . Biće to utakmice iz 26. kola. Zanimljivo je da će se ono protezati od već pomenute srede, 12. marta, pa sve do poslednje zakazane utakmice u Surdulici, 26. marta. To sve izgleda ovako:

Sreda;

Od 14 časova:

Borac 1926 Čačak – Zemun

Grafičar Beograd – Voždovac Beograd

OFK Vršac – Radnički Sremska Mitrovica

Sloven Ruma – Trayal Kruševac

Smederevo 1924 – Mladost GAT Novi Sad

Od 17 časova:

Mačva Šabac – Inđija Toyo Tires

Četvrtak:

Od 14 časova:

Dubočica Leskovac – Sloboda Užice

Sreda (26. mart):

Radnik Surdulica – Javor Matis Ivanjica

Anđelko Belić