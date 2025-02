Radovi u Pavlovačkoj ulici napreduju (Video)

Radovi u Pavlovačkoj ulici u Rumi napreduju predviđenom dinamikom. Radovi na delu Pavlovačke ulice od ćoška Milisava Dakića do 15. maja su u završnoj fazi, dok se u Pavlovačkoj ulici, u delu od ćoška 15. maja do Veljka Dugoševića, trenutno vrše radovi na zameni instalacija. Do kraja februara očekuje se puštanje u saobraćaj deonice Pavlovačke ulice do ćoška ulice 15. maja, kažu iz Srem put .