Cena pšenica doživela pad

Cena pšenice ponovo doživela pad. Za razliku od prethodne nedelje kada je na tržištu pšenice bilo primetno povećano interesovanje izvoznika, ove sedmice došlo je do povlačenja kupaca i povećanja ponude. Pažnja kupaca pretežno je bila usmerena na pšenicu sa 11,5 do 12% proteina. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 21,50 do 22,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 22,23 din/kg bez PDV-a (24,46 din/kg sa PDV-om), te je cena beležila negativan trend u odnosu na sedam dana ranije (-1,53%). Trgovalo se i pšenicom sa 14% proteina na jedinstvenom cenovnom nivou od 26,00 din/kg bez PDV-a.

Aleksandar Krkobabić