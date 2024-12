Rast cene kukuruza, a pad pšenice i soje. Kako se trgovalo ove nedelje? (Video)

Preko Produktne berze ove nedelje prometovano je 2.771,00 tona robe, ukupne finansijske vrednosti 68.702.900,00 dinara. Promet je u odnosu na sedam dana ranije bio uvećan za 67,86 odsto. Kao i protekle sedmice, ponovo je primarno mesto u trgovanju zauzela pšenica, čineći 51 odsto ukupnog nedeljnog prometa.

U prvoj polovini sedmice na tržištu kukuruza tražnja je bila nešto slabija od ponude i usmerena mahom na kukuruz bez analize na aflatoksin. Duga polovina nedelje bila je mirna, bez veće aktivnosti berzanskih učesnika. Prometovan je kukuruz bez analize na aflatoksin u cenovnom rasponu od 18,00 do 18,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od pariteta.

Ponder cena iznosila je 18,35 din/kg bez PDV-a (20,19 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na prethodnu sedmicu primetan rast cene od 1,93 odsto. Kukuruzom se trgovalo i na paritetu CPT luka po ceni od 20,20 do 20,40 din/kg bez PDV-a. Ove sedmice kukuruz je činio 39 odsto nedeljnog prometa.

Pad cene pšenice

Za razliku od prethodne nedelje kada je na tržištu pšenice bilo primetno povećano interesovanje izvoznika, ove je došlo do povlačenja kupaca i povećanja ponude. Pažnja kupaca pretežno je bila usmerena na pšenicu sa 11,5 do 12 odsto proteina. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 21,50 do 22,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta.

Ponder cena iznosila je 22,23 din/kg bez PDV-a (24,46 din/kg sa PDV-om), te je cena beležila negativan trend u odnosu na sedam dana ranije (-1,53 odsto). Trgovalo se i pšenicom sa 14 odsto proteina na jedinstvenom cenovnom nivou od 26,00 din/kg bez PDV-a.

Jedan ugovor za soju

Tržište soje i ove sedmice karakteriše veoma slaba aktivnost učesnika, a razlika u paritetima ponuđene i tražene robe otežavala je zaključenje berzanskih ugovora. Zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 53,20 din/kg bez PDV-a (58,52 din/kg sa PDV-om) uz obračun kvaliteta, te je to ujedno bila i ponder cena. Cena je u odnosu na prošlonedeljnu bila niža za 0,19 odsto.

U toku sedmice trgovalo se i mineralnim đubrivima, te je UREA, granulisana, u pakovanju 500/1 prometovana po ceni od 46,35 din/kg bez PDV-a (395 €/t bez PDV-a). Zaključeni su i berzanski ugovori na paritetu CPT kupac za UREU, granulisanu, u pakovanju 500/1 po ceni od 46,94 din/kg bez PDV-a ( 400 €/t bez PDV-a) i za AN, ruski, u pakovanju 600/1 po ceni od 35,79 din/kg bez PDV-a ( 305 €/t bez PDV-a).

Od ostalih roba, prometovana je i suncokretova sačma sa 33 odsto proteina po ceni od 26,30 din/kg bez PDV-a, kao i stočno brašno, rinfuz, po ceni od 17,30 din/kg bez PDV-a

