U Rumi je podneta krivična prijava protiv profesionalnog upravnika zgrada

U Rumi je podneta krivična prijava protiv profesionalnog upravnika zgrada V. S., rečeno je na sednici Skupštine opštine Ruma. Stanovnici stambenih zgrada u kojima je on bio upravnik upozorili su nadležne na nepravilan rad i da novac koji je bio uplaćen na raćun nije trošen namenski. Objašnjeno je da postoje dokazi koje su predali stanari iz stambenih zajednica kao što su fiktivni ugovori koje je pravio upravnik V.S. gde je naplaćivao radove koji nisu nikada izvršeni. Podneta je krivična prijava 4. novembra protiv upravnika V.S i taj postupak je u toku i do okončanja slučaja novac neće biti uplaćen.