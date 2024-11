Cena jedne uljarice pala za 5,6 odsto, pšenica opet najtraženija roba (Video)

Berzanski ugovori za kukuruz zaključeni su u cenovnom opsegu od 17,50 do 19,00 din/kg bez PDV-a.

U nedelji za nama, preko Produktne berze ukupno je prometovano 1.650,80 tona robe, za 8,29 odsto manje u odnosu na prethodnu sedmicu. Finansijska vrednost prometovane robe iznosila je 43.601.870,00 dinara.

Primat u trgovanju zauzela je pšenica, sa 61 odsto udela u ukupnom nedeljnom prometu. Početak nedelje na tržištu pšenice protekao je mirno, uz dobru ponudu, ali slabu aktivnost kupaca. Već od narednog dana došlo je do promene dinamike, gde je primetna bila povećana aktivnost kupaca, pre svega, izvoznika. Berzanski ugovori za pšenicu zaključeni su u cenovnom rasponu od 22,00 do 23,00 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 22,58 din/kg bez PDV-a (24,83 din/kg sa PDV-om). Iako je ove nedelje došlo do rasta cene pšenice, statistički, ona ipak beleži pad od 1,84 odsto jer se tokom prošle nedelje trgovalo pšenicom sa višim parametrima kvaliteta.

Kukuruz – 18,01 din/kg bez PDV-a, slaba ponuda soje

Berzanski ugovori za kukuruz zaključeni su u cenovnom opsegu od 17,50 do 19,00 din/kg bez PDV-a. Smanjena aktivnost berzanskih učesnika i cenovni spred ponude i tražnje, obeležili su prethodne dane na tržištu kukuruza. Ponder cena iznosila je 18,01 din/kg bez PDV-a (19,81 din/kg sa PDV-om), pokazujući pad cene od 1,29 odsto u odnosu na sedam dana ranije.

Najmanje aktivnosti na robno-berzanskom tržištu i dalje se beleži kod soje. Tokom nedelje ponuda ove uljarice bila je slaba ili je u potpunosti izostajala. Sojinim zrnom trgovalo se po ceni od 53,30 din/kg bez PDV-a (58,63 din/kg sa PDV-om) uz obračun kvaliteta, što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na poslednji upoređujući podatak, cena soje zabeležila je pad od 5,66 odsto.

Od ostalih roba, trgovalo se mineralnim đubrivom UREA, ruska, prilovana, u pakovanju 25/1 po ceni od 44,00 din/kg (375 eur/t) bez PDV-a, dok je cena za AN, ruski u džambo vrećama iznosila 33,09 din/kg (282 eur/t) bez PDV-a.

Produktna berza od 18. do 22. novembra

