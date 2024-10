Pad cena pšenice i soje, kukuruz-19,68 din/kg bez PDV-a

preuzeta fotografija

Nakon četiri nedelje za redom u kojima je dominantna kultura u trgovanju bio kukuruz, ove nedelje je pšenica zauzela primarno mesto.

U nedelji za nama na Produktnoj berzi primetna je bila povećana ponuda kada su u pitanju sve primarne poljoprivredne kulture. Nakon četiri nedelje za redom u kojima je dominantna kultura u trgovanju bio kukuruz, ove nedelje je pšenica zauzela primarno mesto.

Cene pšenice i soje zabeležile su pad, dok se kukuruz zadržao na istom cenovnom nivou. Ukupno je prometovano 5.350,00 tona robe, 97,64 odsto više nego prethodne sedmice, ukupne finansijske vrednosti 132.989.250,00 dinara.

Traži se kukuruz sa analizom na aflatoksin

Kao i prethodne nedelje, tržište kukuruza ponovo je beležilo dosta aktivnosti, a ponuda je bila izraženija od tražnje. U strukturi kupaca našli su se pretežno izvoznici i trgovci, a tražnja je mahom bila usmerena na kukuruz sa analizom na aflatoksin.

Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 19,00 do 20,40 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta. Ponder cena bila je na prošlonedeljnom cenovnom nivou i iznosila je 19,68 din/kg bez PDV-a (21,65 din/kg sa PDV-om), te cena kukuruza ne beleži promene u odnosu na sedam dana ranije. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT luka po ceni od 20,60 din/kg bez PDV-a. Kukuruz je ove nedelje činio 41 odsto ukupnog nedeljnog prometa.

Pšenica – 22,63 din/kg bez PDV-a

Za razliku od prethodne nedelje, kada je tržište pšenice bilo veoma mirno, ove sedmice došlo je do povećanja aktivnosti učesnika na tržištu. Prometovano je 2.512,00 tona robe više nego sedam dana ranije. Kao i na tržištu kukuruza, tržište pšenice je takođe beležilo povećanu ponudu, dok su kupci najviše interesovanja pokazali za pšenicu sa 11,5 do 12 odsto proteina. Berzanski ugovori zaključeni su u širokom cenovnom rasponu od 22,40 do 23,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 22,63 din/kg bez PDV-a (24,89 din/kg sa PDV-om), te je primetan negativan trend cene od 2,43 odsto. Pšenica je ove sedmice bila primarna kultura u trgovanju, čineći 54 odsto ukupnog nedeljnog prometa.

Slabo interesovanje za soju

Na tržištu soje takođe je bila primetna povećana ponuda, ali je interesovanje kupaca za sojino zrno bilo izuzetno slabo. Zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 56,50 din/kg bez PDV-a (62,15 din/kg sa PDV-om) uz obračun kvaliteta, te je to ujedno bila i ponder cena. U odnosu na poslednji upoređujući podatak cena je bila niža za 4,05 odsto.

Od ostalih roba, trgovalo se još i mineralnim đubrivom u formulaciji NPK 16:16:16 u pakovanju 25/1 po ceni od 51,17 din/kg bez PDV-a (436 €/t bez PDV-a). Prometovana je i UREA u pakovanju 25/1 po ceni od 44,60 din/kg bez PDV-a (389 €/t bez PDV-a).

Produktna berza od 14. do 18. oktobra

Aleksandar Krkobabić