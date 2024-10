Mogućnost odloženog plaćanja

Javno preduzeće “Gas” Ruma pruža mogućnost odloženog plaćanja računa i to za period od novembra 2024. godine do marta 2025. godine za kupce iz kategorije “Mala potrošnja domaćinstva”. Pravo na odloženo plaćanje imaju kupci koji su platili obaveze koje su im dospele po isteku 170 dana od dana izdavanja računa po Odluci o odloženom plaćanju za period od novembra 2023. godine do marta 2024. godine. Kupci koji nisu platili odložene obaveze koje su u međuvremenu dospele nemaju pravo na odloženo plaćanje računa za isporučenu energiju iz prirodnog gasa u periodu od novembra 2024. godine do marta 2025. godine.

Jovana Stupar