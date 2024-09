Zatvaranje ulica

Zbog održavanja šestog Rumskog polumaratona koji je zakazan za subotu 21. septembar u 16 časova doći će do izmene režima saobraćaja u užem centru grada odnosno zatvaranja ulica u periodu od 15 do 19 časova. Takođe u periodu od 12 do 20 časova biće zatvorena Orlovićeva ulica u delu od Glavne do Veljka Dugoševića u Rumi.

Jovan Leković