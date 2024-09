Otvorene prijave za “Mini – tini fest”

Prijave za učešće na 18. Dečijem muzičkom festivalu „Mini-tini fest“ otvorene su od danas, 13. septembra i trajaće do 24. septembra. Priliku za učešće imaju svi osnovci iz Opštine Pećinci, a svi zainteresovani mogu da se prijave kod svojih učitelja i nastavnika muzičke kulture. Festival je podeljen u dve grupe: mini je namenjen deci od 1. do 4. razreda, a tini deci od 5. do 8. razreda.

Jovana Stupar