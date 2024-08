Last minute ponude za letovanje (Video)

Leto se bliži kraju, a svi oni koji još možda nisu optupovali na željenu destinaciju za odmor to mogu učiniti sada. Iz turističkih agencija kažu probrani su aranžmani, ali su aktuelne i last minute ponude, te se može naći po cenama nižim od 15 do 20 odsto.

Jovana Stupar