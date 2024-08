Obustava saobraćaja u delu Ulice Vladimira Nazora u Rumi

preuzeta fotografija

Odeljenje za inspekcijske poslove u Rumi izdalo je po službenoj dužnosti rešenje za obustavu saobraćaja u delu Ulice Vladimira Nazora i to u delu ulice koji se proteže od državnog puta M21(Novi Sad-Ruma-Šabac) do Ulice Draginje Nikšić. Projektom urgentnog održavanja – popravke oštećenog pločastog propusta u pomenutoj deonici Ulice Vladimira Nazora predviđeno je postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme za regulisanje saobraćaja. Izmena saobraćaja biće na snazi do 3. septembra.

Jovana Stupar