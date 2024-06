Pomeren “Rock ‘n Roll” turnir u malom fudbalu

Tradicionalni “Rock n’ Roll” turnir i ovaj put biće održam na terenu kod Kulturnog centra Inđije. Prijave ekipa trajaće do 11. jula, a turnir će zvanično trajati od 13. do 23. jula. Za one najbolje organizatori su pripremili vredne nagrade. Turnir se održava pod pokroviteljstvom Opštine Inđija, Saveza sportova Opštine Inđija ali i Kulturnog centra.

Aleksandar Krkobabić