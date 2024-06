Biciklistička vožnja zatvara ulice (Foto)

preuzeta fotografija

Start i cilj biciklističke vožnje je u Novom Sadu ispred Pokrajinske vlade u ulici Bulevar Mihajla Pupina i kreće se ka mostu Duga, sa mosta se skreće na Kamenički put i ide se kroz celu Sremsku Kamenicu ulicom Vojvode Putnika preko trga Zmaj Jove u ulicu Karađorđeva iz koje se uključuje na Ledinački put do Ledinaca, pa kroz Ledince se nastavlja dalje Ledinaćkim putem kroz Rakovac prema Beočinu državnim putevima 107 i 119, zatim Novosadskom ulicom ( državni put 119) obilaznica oko Beočina do raskrsnice puteva 119 i Fruškogorskog puta za Crveni čot. Sa Crvenog čota se spušta Bešenovačkim putem do Širokih ledina gde se uključuje u ulicu Desanke Maksimović do Male Remete, u Maloj Remetu biće zatvorena Pinkijeva ulica do raskrsnice koja vodi u Jazak i ulice Cara Uroša kroz ceo Jazak zatim ulica Cra Dušana pa Partizanska ulica do Nove kolonije u Vrdniku pa Železnička ulica kroz Vrdnik do semafora gde se zatvara ulica Vojvodjanske Brigade koja kasnije sve do Rivice ide putem 313 a u Rivici ulica Maršala Tita i zatvara se put 313 sve do Iriga gde se ulaskom u Irig zatvara ulica Vojvode Putnika i dalje kroz ceo Irig ulice Ive Lole Ribara pa ulica Kralja Petra i put 21 sve do Iriškog Venca.