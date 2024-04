Radno vreme za vreme praznika u Rumi

Javno preduzće “Komunalac” u Rumi 1. maja neće odvoziti smeće iz onih ulica koje su po rasporedu tog dana. Smeće se voziti u prvom narednom terminu. Gradska pijaca neće raditi samo na dan Uskrsa u nedelju , dok blagajna za naplatu komunalnih usluga neće raditi za vreme praznika. Vašar će se održati u svom redovnom terminu. A parking se neće naplaćivati 4. maja. Sahrane se neće obavljati 1, 3, i 5. maja. Takođe i Dom zdravlja Ruma tokom praznika će raditi po sledećem rasporedu. Dežrna služba za odrasle i decu radiće od 7 do 19 sati, dežurna stomatološka služba radiće od 7 do 19 sati od srede do petka dok će u subotu raditi od 7 do 13 sati. Dežurna apoteka je Apoteka „Ruma“ u centru i radiće od 07:30h – 19:30 časova.

Jovana Stupar