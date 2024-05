Na uvid deo Jedinstvenog biračkog spiska za Opštinu Ruma

Opštinska uprava Ruma, Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove, obaveštava građane opštine Ruma da se počev od 27. aprila 2024. godine izlaže na uvid deo Jedinstvenog biračkog spiska za Opštinu Ruma. Uvid u deo biračkog spiska i podnošenje zahteva za upis/brisanje/promenu/ispravku u biračkom spisku građani mogu izvršiti neposredno u Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove (Orlovićeva br. 5, kancelarija br. 20) svakog radnog dana od 7 do 18 časova, kao i subotom od 8 do 15 časova. Uvid se može vršiti i u mesnim kancelarijama svakog radnog dana u toku redovnog radnog vremena od 7 do 15 časova. Građani uvid mogu vršiti i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem podataka o JMBG i broju lične karte (https://upit.birackispisak.gov.rs/).

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid u birački spisak kao i na podnošenje zahteva za upis/brisanje/promenu/ispravku u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani.

Građani koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Ruma, a koji žele da na predstojećim izborima glasaju prema mestu boravišta na teritoriji opštine Ruma (izabrano mesto glasanja), moraju podneti zahtev Opštinskoj upravi da se u birački spisak upiše taj podatak (u skladu sa tačkom 8. stav 1. Uputstva za sprovođenje Zakona o Jedinstvenom biračkom spisku („Sl. Glasnik RS“, br. 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021, 16/2022 i 34/2024)), najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 11. maja 2024. godine.

Nakon zaključenja biračkog spiska 17. maja 2024. godine građani zahteve za upis/brisanje/promenu/ispravku podataka podnose Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave ili Opštinskoj upravi po mestu prebivališta podnosioca zahteva, najkasnije 72 časa pre dana održavanja izbora, odnosno do 29. maja 2024. godine.

Sve dodatne informacije građani mogu dobiti na telefone 433911, 433912, 069721155, kao i putem mejla birackispisak@ruma.rs.

Izmena adrese biračkog mesta br. 16 i izmena biračkog mesta za žitelje ulice Jovana Subotića

Obaveštavaju se birači koji pripadaju biračkom mestu br. 16, da je došlo do promene adrese biračkog mesta. Birači sa biračkog mesta br. 16 će umesto u prostorijama Treće mesne zajednice, Ruma, Glavna br. 39 ubuduće glasati u OŠ “Dušan Jerković“, Ruma, Glavna br. 69.

Područje koje obuhvata biračko mesto:

Biračko mesto br. 16 – OŠ“Dušan Jerković“, Ruma, Glavna br. 69“:

Atanasija Stojkovića 1-53 i 2-60,

Glavna 2-66,

JNA 1-65A i 2-66A,

Kratka,

Paunović Stanka Veljka 1-49B i 2-54,

Save Kovačevića i

Filipa Kljajića.

Takođe se obaveštavaju žitelji ulice Jovana Subotića u Rumi, da će umesto u SSŠ „STEVAN PETROVIĆ –BRILE“, Ruma, Vuka Karadžića br. 70, ubuduće glasati na biračkom mestu br. 13, Treća mesna zajednica, Ruma, Glavna br. 39.