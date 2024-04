“Nedelja otvorenih vrata” za HPV vakcinaciju

Povodom Evropske nedelje imunizacije Dom zdravlja “Ruma” organizuje Nedelju otvorenih vrata za HPV vakcinaciju u Školskom dispanzeru. Akcija traje od 15. do 19. aprila od 8.00 do 19.00 časova. U tom periodu sva deca uzrasta od 9 do 19 godina će moći besplatno, bez zakazivanja, da dođu i da prime vakcinu, a potrebno je poneti zdravstvenu knjizicu. Ova vakcina sprečava infekciju humanim papiloma virusom, koji je glavni uzročnik za nastanak raka grlića materice. Iz Doma zdravlja „Ruma“ podsećaju roditelje da i van ovog termina mogu zakazati besplatnu vakcinaciju za dete kod izabranog lekara.

Jovan Leković