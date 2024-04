KO PLAĆA DIVLJANJE EKSTREMISTA U NOVOM PAZARU?! (VIDEO)

Pismo novopazarskih Srba predsedniku Aleksandru Vučiću kojim od njega traže pomoć zbog ugrožene bezbednosti upozorava da je ponovo aktivirana stara transverzala nasilja nad srpskim narodom od Kosova i Metohije, preko Raške oblasti, do Bosne i Hercegovine.

Povod za uznemirenost je provokativna i nasilnička manifestacija islamista i separatista koja se odigrala 9. aprila uveče, u noći uoči Ramazanskog Bajrama, na kružnom toku ispred naselja Šestovo, dela Novog Pazara naseljenog srpskim stanovništvom, a ovaj incident je prokomentarisao i sam predsednik Srbije

Dejan Bulatović, narodni poslanik, siguran je da Đilas polako “gubi konce” što je sve vidljivije u njegovim nastupima i reakcijama.

Đilas polako “gubi konce”. On misli da su na političkom diplomatskom nebu svi kao Viola fon Kramon, međutim nisu. Amerika je jedna sila koja ima informacije na terenu i polako dolaze do saznanja šta to Aljbin Kurti radi na Kosovu. Đilas je sada doživeo da ga Amerika iskoristi i sada mu okrene leđa. On je zajedno sa svojom opozicijom pokazao da je spreman da izda svoju zemlju. Aleksandar Vučić ima ideologiju, to je svetski lider i videli smo kako izgleda kada ga je Makron primo, to nije doživeo ni jedan svetski lider. To je jedino doživeo kralj Petar Karađorđević – rekao je Bulatović u Novom jutru sa Jovanom Jeremić.