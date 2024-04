‘ĐILAS POBRKAO LONČIĆE, NITI IMA PODRŠKU NARODA NITI GA SE IKO PLAŠI!’

Bulatović: Doživeo je nezapamćen debakl na decembarskim izborima i čak je i njemu postalo jasno da nema nikakvu mogućnost da dođe na vlast, pa ni u Beogradu

Kaže Dragan Đilas: „Izbora neće biti drugog juna“. Ovo je jasan i nedvosmislen poziv na nasilno rušenje ustavnog poretka i državnog sistema, koji je Đilas upravo uputio sa jedne od svojih televizija. Čitavo to gostovanje ponovo se svelo na ispoljavanje netrpeljivosti i mržnje prema Aleksandru Vučiću, malicioznost i potpuno šizofreno cepanje čoveka koji se predstavlja kao opozicioni prvak, rekao je narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ Dejan Bulatović.

– Na sve načine, Dragan Đilas pokušava da spreči održavanje izbora za Beograd, koje je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala za 02. jun. Zašto? Stvar je jasna – Dragan Đilas je doživeo nezapamćen debakl na decembarskim izborima i čak je i njemu postalo jasno da nema nikakvu mogućnost da dođe na vlast, pa ni u Beogradu. Njegova politička bezidejnost i propagiranje nasilja doveli su dotle da je Dragan Đilas postao „persona non grata“ političke svakodnevice i Beograd mu je to jasno stavio do znanja 17. decembra – kazao je Bulatović. – Od prethodnih izbora, videli smo lažni štrajk glađu Marinike Tepić, krokodilske suze Dragana Đilasa nakon čega je sa svojim plaćenicima nasilno pokušao da upadne u zgradu gradske Supštine, pri čemu je povređen veliki broj policajaca, a imovina svih građana vandalizovana. Zatim, ovaj period je obeležila i njegova agresija u medijima, iznošenje skandaloznih laži, a nakon konstituisanja rebubličkog Parlamenta, Dragan Đilas je podigao lestvicu institucionalnog nasilja, jer je ušavši u plenum uneo potpuni haos i anarhiju koju od tada sprovode njegovi pijani, plaćeni i besni uposlenici. Stvar je jasna kao dan. Beograđani neće dati podršku politici nasilja, mraka i ličnih frustracija i zbog toga će u narednom periodu Dragan Đilas uraditi jedino za šta je sposoban – besno će kidisati na Aleksandra Vučića i pokušavati na prljav način da se dokopa vlasti – upozorio je Bulatović i dodao: – Dragan Đilas kaže da je Aleksandar Šapić “nebitan“ i da zbog toga njegovo ime nije prvo na listi za grad Beograd. Zaista ne mogu a da ne upitam najvećeg političkog prevaranta, koliko je, u tom slučaju, ime Dragana Đilasa tek nebitno i malerozno kada ne sme da ga pozajmi ni jednoj od svojih lista preko kojih pokušava da mešetari i na taj način umuva nekolicinu svojih odbornika i poslanika u klupe? Koliko je prljavo i omraženo ime Dragana Đilasa, pa mora da se krije iza svojih konkubina, nesvršenih studenata stranih plaćenika i nazovi stručnjaka za kojima se afere vuku kao repovi? Izbora u Beogradu će i te kako biti 02. juna jer je država na čelu sa Aleksandrom Vučićem uspostavila sistem koji jedan obični dvolični Dragan Đilas može samo da posmatra preko televizijskih ekrana ili eventualno preko ulice, mada je upitno posle svega da li će ikoga uspeti prevarom da izvede na proteste koje najavljuje, jer je ružno lice ovog nasilnog političkog prevaranta zasijalo punim sjajem.

