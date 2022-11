“Jedinstvo” istupilo, pobeda Novosađana

Sinoć je odigrana poslednja utakmica kola Prve regionalne košarkaške lige u Novom sadu. Ekipa “I CAME TO PLEJ” je savladala srbobranski “Akademik” sa rezultatom 89: 83. Novosađanima je to bila četvrta pobeda i sada su se aktivno uključili u borbu za prve četiri pozicije na tabeli koja po završetku regularnog dela sezone vodi u play off grupu. “Jedinstvo” iz Novog bečeja je i zavnično odustalo od takmičenja i njihovi, sada već neodigrani mečevi će biti registrovani sa službenim rezultatom za rivale, 20: 0. Slična priča u ovom gradu se dogodila i sa fudbalskim klubom pre par sezona.

Anđelko Belić

