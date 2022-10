Na produktnoj berzi najveća tražnja za kukuruzom – 34,7 din/kg (Video)

Najviše se tražio kukuruz sa vlagom do 14,5 odsto, a ugovori su zaključeni u cenovnom rasponu od 34,00 do 34,80 din/kg bez PDV-a.

U odnosu na prethodne dve nedelje, kada se beležila slabija aktivnost na robno-berzanskom tržištu, ove nedelje obim trgovanja veći je za 170 odsto. Tržište žitarica beleži pozitivne cenovne trendove, dok je cena soje stabilna. Tokom ove nedelje ukupno je trgovano 5.300 tona robe, a najveći udeo ima kukuruz. Ukupna finansijska vrednost viša je za 128,6 odsto u odnosu na prethodnu nedelju i dostiže 215.449.000 dinara.

Stari kukuruz trgovan po 35,2 din/kg

Najveće interesovanje beleži se na tržištu kukuruza. Ova žitarica uzela je primat u trgovanju sa prometovanih ukupno 3.525 tona. Najviše se tražio kukuruz sa vlagom do 14,5 odsto, a ugovori su zaključeni u cenovnom rasponu od 34,00 do 34,80 din/kg bez PDV-a. Međutim, ponuda suvog kukuruza i dalje je dosta mala, dok se beleži povećana ponuda kukuruza sa većom vlagom. Kukuruz sa povišenim procentom vlage do 16 odsto trgovan je od 33,00 do 33,60 din/kg bez PDV-a.

Nedeljni ponder iznosi 34,70 din/kg bez PDV-a (38,18 din/kg sa PDV-om), što predstavlja rast cene od 0,71 odsto u odnosu na nedelju dana ranije. Stari rod kukuruza trgovan je po ceni od 35,20 din/kg bez PDV-a.

Skuplja i pšenica, ali jeftinija soja

Kada je u pitanju pšenica, povećano interesovanje za pšenicom sa minimum 12 odsto proteina bilo je izraženo od sredine nedelje. Ugovori su realizovani po jedinstvenoj ceni od 39,50 din/kg bez PDV-a. Krajem nedelje trgovalo se pšenicom sa većim sadržajem proteina po ceni od 40,00 din/kg bez PDV-a. Slabija ponuda i povećana tražnja pomerali su cenu u pozitivnom smeru. Ove nedelje, ponder cena iznosi 39,67 din/kg bez PDV-a (43,64 din/kg sa PDV-om), što je rast od 1,64 odsto.

Cenovni nivo soje bio je stabilan tokom nedelje. I dalje je prisutan cenovni spred između kupaca i prodavaca na ovom tržištu, što dovodi do smanjene aktivnosti i količinski manjeg trgovanja. Sojom rod 2022. godine trgovalo se na cenovnom nivou od 78,00 din/kg bez PDV-a (85,80 din/kg sa PDV-om), što je ujedno i ponder cena. Ukoliko uporedimo sa istim periodom prethodne godine, sojom se trenutno trguje u manjem obimu i na nižem cenovnom nivou za 2,50 odsto.

Manje potražnja za đubrivima

U pogledu đubriva, berzanski ugovor je realizovan po ceni od 96,19 din/kg bez PDV-a, za NPK 16:16:16. Na berzanskom tržištu, ponuda azotnih đubriva, kao i formulacija NPK ne manjka, međutim tražnja gotovo da izostaje. Iako je period setve pšenice, kad je logično da se kupuju veće količine đubriva, ove godine, ne beleži se trgovanje u većem obimu.

Suncokretovom sačmom sa 33 odsto proteina trgovalo se po 32,50 din/kg bez PDV-a (39,00 din/kg sa PDV-om). Krajem nedelje, ponuda ove sačme beležila je više cenovne nivoe, ali interesovanja na strani tražnje nije bilo. Sojina sačma nudila se po ceni od 80,50 din/kg bez PDV-a (96,60 din/kg sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Produktna berza za 10.10 – 14.10.

Aleksandar Krkobabić

