Kraj sezone paradajza, a cena k’o sa početka (Foto)

Sezona paradajza u plasteničkoj proizvodnji se bliži kraju,berba se polako završava i sada se po običaju očekuje najniža cena,međutim ove sezone to nije tako. Nagli skok cene paradajza desio se prethodne sedmice,razlozi su što više uvoza paradajza iz Južnih zemalja nema, a i zbog visokih temperatura koje su dovele do naglog propadanja paradajza u plastenicima ,manje ponude samim tim i do skoka cene,koja sada u prodaji na malo iznosi 200 dinara za kilogram, a na veliko 120 dinara.

Aleksandar Krkobabić

