Rehabilitacija puta

Zbog izrade habajućeg sloja asfalta u punoj širini kolovoza, u periodu od utorka, 21. juna, do četvrtka, 30. juna, na deonici puta od kružne raskrsnice „Preka kaldrma“ do raskrsnice „Spomenik“ (raskrsnica puteva prema Obrežu i Kupinovu), saobraćaj će biti obustavljen svim danima sem nedelje u vremenu od 7.30 do 17.00 časova.

Prema dinamici koju je dostavio izvođač radova, 21. i 22. juna radovi će se izvoditi na deonici od Spomenika do Ašanje, 23. juna radovi će se izvoditi kroz samo naselje, a od 24. do 30. juna radovi će se izvoditi na deonici od Ašanje do Preke kaldrme. U navedenom periodu biće zatvoren i parking na Prekoj kaldrmi zbog izrade rigola za odvođenje vode.

