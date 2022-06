Redovno održavanje

preuzeta fotografija

Zbog radova na redovnom održavanju vodovodne mreže bez vodosnabdevanja u Rumi bili su potrišači u delu ulice Orlovićeva do ulice 15. Maja do Glavne ulice kao i deo ulice Velljka Dugoševića do Orlovićeve ulicedo Sportske hale. Radove na redovnom održavanju uzvodi JP „Vodovod“ Ruma.

Jovana Stupar

