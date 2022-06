Tretman suzbijanja komaraca

preuzeta fotografija

Tretman suzbijanja komaraca na teritoriji Opštine Ruma izvodiće se u periodu od 20. Do 30. Juna kada se za to steknu povoljni metereološki uslovi. Suzbijanje će biti izvedeno uređajima iz vazduha u periodu od 19 do 22 časa. Apeluje se na pčelare da preduzmu mere zaštite pčela.

Jovana Stupar

Share this: Twitter

Facebook