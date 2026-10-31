Vremenska prognoza za 01.11.2026

Meta AI – preuzeta fotografija

Prema rečima meteorologa, sutra će u Sremu biti oblačno, hladno i kišovito. Jutarnja temperatura biće oko 5 stepeni, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići 9 stepeni Celzijusa. Vetar slab i umeren, severnih i istočnih smerova, duvaće brzinom od 4 metra u sekundi. Relativna vlažnost vazduha biće oko 90%.

U narednom periodu u Sremu će biti oblačno, hladno i kišovito vreme. Vetar umeren, mestimično i jak, istočni i severoistočni. Jutarnje temperature kretaće se između 5 i 7 stepeni, dok će maksimalne dnevne temperature biti između 10 i 11 stepeni.

(Redakcija)