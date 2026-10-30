U ponoć počinje izborna tišina za ponavljanje izbora

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Vanredni parlamentarni izbori biće ponovljeni na 53 biračka mesta u nedelju, 1. novembra, na kojima je poništeno glasanje ili se rezultati od 25. oktobra ne mogu utvrditi, a večeras u ponoć počinje predizborna tišina koja će trajati do zatvaranja tih biračkih mesta. Republička izborna komisija donela je rešenja o sprovođenju ponovnog glasanja u nedelju, 1. novembra , na 53 biračka mesta za koja je konstatovano da ne mogu da se utvrde rezultati glasanja. Izbori će biti održani od 7 : 00 do 20 : 00 časova, a pravo glasa na ponovljenim izborima ima 24.438 građana, a RIK je doneo odluku i da se štampa isti broj glasačkih listića.

Predsednik RIK-a , Vladimir Dimitrijević, rekao je da se ponavlja glasanje na izborima za narodne poslanike na biračkim mestima za koje je rešenjima nadležnih lokalnih izbornih komisija konstatovano da se rezultati glasanja ne mogu utvrditi, a to je ukupno 31 biračko mesto. Iz istih razloga, glasanje se ponavlja i u opštini Inđija na biračkom mestu broj 4 i na biračkom mestu broj 35 u opštini Šid.

Izborna tišina pred ponavljanje vanrednih parlamentarnih izbora na 53 biračka mesta počinje večeras u ponoć i trajaće do zatvaranja tih biračkih mesta u nedelju u 20 časova. Tokom izborne tišine zabranjeno je bilo kakvo vršenje izborne kampanje i uticanje na volju birača. Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, zabranjeno je 48 časova pre dana glasanja i na dan glasanja do zatvaranja biračkih mesta da se u medijima i na javnim skupovima objavljuju procene rezultata izbora, javno predstavljaju kandidati na izborima za narodne poslanike i njihovi izborni programi i pozivaju birači da glasaju, odnosno da ne glasaju za određene izborne liste. Za kršenje ovih odredbi zakonom su predviđene novčane kazne za pravna lica, odgovorna lica u pravnim licima i fizička lica.