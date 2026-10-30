Promocija knjige

Meta AI – preuzeta fotografija

Povodom obeležavanja Dana oslobođenja Sremske Mitrovice, u subotu, 31. oktobra, u Biblioteci „Gligorije Vozarović” biće predstavljena knjiga „Priča o Tomi Devaldu – borcu i graditelju”, autora Ivana Morića. Promocija počinje u 18 časova. Knjiga donosi priču o Tomi Devaldu, njegovom životu i delovanju, ali i o istorijskom periodu u kojem je stvarao, okolnostima koje su obeležile njegovo vreme i doprinosu koji je ostavio u istoriji grada. O knjizi, njenom istorijskom kontekstu i značaju ličnosti Tome Devalda govoriće dr Mario Kalik, naučni saradnik Instituta za političke studije, dr Goran Puzić, univerzitetski profesor, Marjan Kubik, istoričar i sekretar SUBNOR-a AP Vojvodine, kao i autor Ivan Morić. Program će voditi Aleksandra Topić, a promocija će biti održana u čitaonici Biblioteke „Gligorije Vozarović”, u Ulici Vuka Karadžića 1. Ulaz je slobodan.