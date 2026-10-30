Preventivni pregledi u inđijskom Domu zdravlja

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Dom zdravlja Inđija tokom oktobra organizovao je preventivne preglede , a zbog velikog interesovanja građana, ovakve aktivnosti biće nastavljene i tokom novembra. Koliko su građani svesni značaja prevencije i koliko redovno kontrolišu svoje zdravlje? Iako se često dešava da odlazak kod lekara odlažemo sve dok se ne pojave zdravstvene tegobe, redovne kontrole i preventivni pregledi mogu biti od presudnog značaja za rano otkrivanje bolesti. Briga o zdravlju ne bi trebalo da počne tek pojavom simptoma, već treba da bude deo svakodnevnih životnih navika.

Željka Mijalčić