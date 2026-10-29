Uhapšen muškarac u Inđiji

Meta AI – preuzeta fotografija

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su E. B. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Prilikom pretresa stana koji osumnjičeni koristi, policija je pronašla i zaplenila 282 grama praha za koji se sumnja da je kokain, digitalnu vagicu , kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.