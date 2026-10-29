Učenici pokazali humanost

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Učenici Osnovne škole „Slobodan Bajić Paja” u Donjem Tovarniku obeležili su Dečju nedelju sportskim i humanitarnim aktivnostima. Učestvovali su u saobraćajnom poligonu, gde su pokazali spretnost u vožnji bicikla i poznavanje saobraćajnih pravila. Poligon su organizovali nastavnici Milica Đurđević i Marko Latas, u saradnji s učiteljima, a najbolji učesnici nagrađeni su diplomama. Za učešće je svaki učenik doneo po jedan slatkiš, a prikupljeni paketi poslani su deci koja se leče na odeljenjima hematologije i onkologije u Tiršovoj i Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. U akciju su uključena i deca iz lokalnog vrtića.