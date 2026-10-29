Izbori se ponavljaju na 53 biračkih mesta

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Na 72. sednici Republičke izborne komisije, održanoj 28. oktobra 2026. godine, doneto je Rešenje o sprovođenju ponovnog glasanja na biračkim mestima za koja je konstatovano da se ne mogu utvrditi rezultati glasanja i na kojima je poništeno glasanje na izborima za narodne poslanike, održanim 25. oktobra 2026. godine. Ponovno glasanje na 53 biračka mesta sprovešće se u nedelju, 1. novembra 2026. godine, u vremenu od 7.00 do 20.00 časova.

U Sremu , na sledećim biračkim mestima: Inđija – biračko mesto broj 20, Osnovna škola „Petar Kočić”, i Šid – biračko mesto broj 35, Gimnazija „Sava Šumanović”.

U nastavku sednice, Republička izborna komisija je donela Odluku o obliku, izgledu, boji i sadržini glasačkog listića i kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za sprovođenje ponovnog glasanja na izborima za narodne poslanike 1. novembra 2026. godine, Odluku o utvrđivanju broja glasačkih listića za sprovođenje ponovnog glasanja na izborima za narodne poslanike 1. novembra 2026. godine, kao i Odluku o naknadi troškova sprovođenja ponovnog glasanja na izborima za narodne poslanike.