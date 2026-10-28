Rezultati 10. kola VFL Jug

Subota:
Danas je odigrana deseta runda takmičenja Vojvođanske fudbalske lige Jug koja je obilovala komšijskim sudarima. Možda i najzanimljiviji je bio duel Banovčana.
Nedelja:
Derbi kola, derbi dana Vojvođanske fudbalske lige grupa Jug odigran je u Golubincima. Domaćin Jadran je poražen od beščanskog Hajduka. U Pećincima Donji Srem 2015 se budi!?
SUBOTA:
SLOGA TEMERIN – SREM SREMSKI MIHALJEVCI (1-0)
ŠUMAR OGAR – PODUNAVAC BELEGIŠ (1-1)
PODRINJE M. MITROVICA – LSK LAĆARAK (1-0)
BORAC ŠAJKAŠ – CRVENA ZVEZDA NOVI SAD (0-2)
DUNAV STARI BANOVCI – OMLADINAC NOVI BANOVCI (0-2)
NEDELJA:
JADRAN GOLUBINCI – HAJDUK BEŠKA (1-2)
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – RADNIČKI NOVA PAZOVA (3-0)
(Redakcija)