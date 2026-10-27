Predavanje o znamenitim junacima Kupinika

Meta AI – preuzeta fotografija

Kulturni centar „Pećinci” nastavlja realizaciju projekta „Znameniti junaci Kupinika – serija predavanja u Sremu”. Drugo predavanje biće održano u četvrtak, 29. oktobra 2026. godine, sa početkom u 18 časova, u Zavičajnom muzeju u Rumi. Ulaz je slobodan. Projekat je posvećen očuvanju i promociji kulturnog i duhovnog nasleđa srednjovekovnog Kupinika, kao i značajnim ličnostima iz porodice Branković koje su ostavile važan trag u srpskoj istoriji. Ovaj projekat predstavlja nastavak programskog ciklusa Kulturnog centra „Pećinci”, koji je tokom 2024. i 2025. godine realizovao predavanja posvećena znamenitim ženama porodice Branković. Novim ciklusom pažnja je usmerena na značajne muške ličnosti ove dinastije i njihov doprinos srpskoj istoriji i kulturi. Nakon predavanja u Rumi, projekat će biti završen trećim predavanjem u Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici.

Projekat realizuje Kulturni centar „Pećinci”, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Opštine Pećinci.