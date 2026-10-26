RIK objavio rezultate parlamentarnih izbora

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Republička izborna komisija objavila je rezultate parlamentarnih izbora na osnovu 7.926 obrađenih biračkih mesta, po kojima je Studentska lista dobila 52,19 odsto, a lista Ujedinjena Srbija dobila je 39,52 odsto glasova. Prema ovim podacima, na izbore je izašlo 68,73 odsto upisanih birača. Posle objave preliminarnih rezultata, na ulice gradova izašli su građani koji su slavili pobedu. Nosilac liste Ujedinjena Srbija, Aleksandar Vučić, izjavio je da je ta lista izgubila na izborima i dodao da će eventualno u parlament ući još samo manjinske stranke. Podsećamo , na izborima je učestvovalo 18 izbornih lista na kojima je predloženo 2.418 kandidata za 250 mesta u parlamentu. Pravo glasa u Sremu je imalo 261.176 upisanih birača , koji su mogli da glasaju na 276 biračkih mesta.