Drugo mesto za mlade fudbalere Slobode

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Igrači Škole fudbala FK „Sloboda” iz Donjeg Tovarnika osvojili su drugo mesto na međunarodnom Turniru prijateljstva u Herceg Novom, u konkurenciji 24 ekipe iz sedam država regiona. U kategoriji 2015. godišta, mladi fudbaleri Slobode stigli su do finala, gde su poraženi od slovenačke ekipe NK „Krka” rezultatom 2:0. Prethodno su u završnici turnira nadigrali crnogorski FK „Orjen”, dok je treće mesto pripalo ekipi „Senec” iz Slovačke. Trener Siniša Sarić istakao je da je osvajanje srebrne medalje veliki uspeh u jakoj konkurenciji i zahvalio Opštini Pećinci na podršci i omogućenom učešću dece na turniru.