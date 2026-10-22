Oktobar – Mesec pravilne ishrane

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Tokom kampanje Oktobar – mesec pravilne ishrane, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica organizovao je aktivnosti koje su imale za cilj podizanje svesti o značaju pravilnih prehrambenih navika i njihovom uticaju na zdravlje, kako mlađih, tako i najstarijih sugrađana. U sali Gradskog udruženja penzionera održano je predavanje doktorke subspecijaliste dijetoterapije Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, na kojem su predstavljeni osnovni principi uravnotežene ishrane namenjeni starijoj populaciji. Događaj su upotpunili učenici Srednje medicinske škole, fizioterapeutskog smera, koji su prisutnima demonstrirali vežbe razgibavanja, kao i parcijalnu masažu za zainteresovane. Takođe, organizovan je i bazar zdravlja sa preventivnim pregledima, merenjem krvnog pritiska, nivoa holesterola i šećera u krvi. I ovog puta, puna sala potvrdila je da tema ishrane ne gubi na značaju ni u starijim godinama, a zajedništvo mladosti, znanja i iskustva pokazalo je da svaka generacija ima šta da pruži i nauči.