Savetovalište za pravilnu ishranu

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Savetovalište za pravilnu ishranu Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica već 16 godina pruža stručnu podršku građanima u usvajanju zdravih navika, regulisanju telesne mase i prevenciji hroničnih bolesti.

Istraživanje dr Tatjane Rogulje Orelj pokazalo je da DASH režim ishrane može doprineti smanjenju krvnog pritiska, telesne mase i obima struka. Istraživanjem je tokom šest nedelja obuhvaćeno 50 osoba sa povišenim krvnim pritiskom i prekomernom telesnom masom.

Pregledi i savetovanja u Savetovalištu su besplatni, a za dolazak je potreban uput izabranog lekara opšte medicine, dok je za decu predškolskog i školskog uzrasta neophodan uput izabranog pedijatra.

Savetovalište radi utorkom, sredom i četvrtkom, od 8 do 14 časova.