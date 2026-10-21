Poslednja akcija odvoženja kabastog otpada

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JP „Komunalac” Inđija obaveštava građane da će u subotu, 24. oktobra, u Inđiji biti organizovana poslednja ovogodišnja jesenja akcija odvoženja kabastog otpada na teritoriji opštine. Iz ovog javnog preduzeća apeluju na građane da kabasti otpad iznesu dan ranije, uz ivicu kolovoza, vodeći računa da ne ugrožavaju bezbednost saobraćaja. Jesenja akcija tokom oktobra organizuje se prema utvrđenom rasporedu u svim naseljenim mestima opštine Inđija i ove godine zabeležen je veliki odziv građana, a više tona prikupljenog kabastog otpada biće odloženo u skladu sa zakonom.