Protekle nedelje evidentirano 90 saobraćajnih nezgoda

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Prethodne nedelje, na putevima u Republici Srbiji evidentirano je 90 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 27 učesnika u saobraćaju , dok su dve osobe izgubile život. Vozači putničkih vozila i pešaci i dalje su najugroženije kategorije učesnika u saobraćaju. Od početka ove godine život su izgubila 104 vozača putničkih vozila i 83 pešaka. Saobraćajna policija zato podseća vozače da smanje brzinu u blizini pešačkih prelaza i naseljenih mesta, a pešake da koriste obeležene pešačke prelaze, nose svetliju odeću ili reflektujuće oznake kako bi bili uočljiviji vozačima.