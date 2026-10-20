PREDSTAVLjANjE IZDANjA ARHIVA VOJVODINE U BIBLIOTECI STRANE KNjIŽEVNOSTI U MOSKVI

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Dunja Andrić, bibliotekarka Arhiva Vojvodine, predstavljaće našu ustanovu 28. oktobra 2026. godine u Moskvi, na svečanom potpisivanju sporazuma o kulturnoj saradnji sa Bibliotekom strane književnosti i predstavljanju zajedničkih izdanja. Program će biti održan u organizaciji Centra slovenskih kultura ove biblioteke, sa početkom u 16 časova po moskovskom vremenu.

Tom prilikom biće predstavljene knjige „Nikolaj Vladimirovič Stankjevič – Epistole“ i „Osnovi geonike“ Valerija Stanislavoviča Lesovika, nastale saradnjom Arhiva Vojvodine, Belgorodskog srpskog centra i Belgorodskog državnog tehnološkog univerziteta „V. G. Šuhov“.

„Epistole“ donose prvi srpski prevod 85 pisama ruskog mislioca srpskog porekla Nikolaja Vladimiroviča Stankjeviča, objavljen povodom 185. godišnjice njegove smrti. Knjiga „Osnovi geonike“ predstavlja prvi adaptirani prevod ovog dela u Srbiji i upoznaje čitaoce sa naučnom oblašću koja u prirodnim procesima i strukturama pronalazi uzore za stvaranje novih građevinskih materijala.

Učešće Arhiva Vojvodine u ovom programu doprinosi predstavljanju izdavačke delatnosti međunarodnoj publici i otvara prostor za dalju kulturnu i naučnu saradnju.

Sreda, 28. oktobar 2026. u 16 časova

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(Redakcija)