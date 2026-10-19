Dojave o bombama i u školama u Sremu

preuzeta fotografija

Više škola širom Srbije jutros je putem imejla dobilo dojave o postavljenim bombama, zbog čega su učenici i zaposleni evakuisani, dok policija proverava navode. Dojave su stigle i u više škola na području Srema. Među njima su Osnovna škola „Sremski front” u Šidu, Osnovna škola „Triva Vitasović Lebarnik” u Laćarku, kao i osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj”, „Sveti Sava” i „Slobodan Bajić Paja” u Sremskoj Mitrovici. Policijske ekipe obavljaju provere, a o nastavku nastave odlučivaće se nakon završetka bezbednosnih kontrola.