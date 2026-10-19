Danas obeležavamo Tomindan

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Srpska pravoslavna crkva danas, 19. oktobra, obeležava Tomindan, praznik posvećen Svetom apostolu Tomi, jednom od dvanaestorice Hristovih apostola. U narodu je poznat i kao Neverni Toma, jer u početku nije poverovao u Hristovo vaskrsenje. Prema hrišćanskom predanju, nakon što se uverio da je Hristos vaskrsao, Toma je prihvatio ono u šta je prethodno sumnjao. Sveti apostol Toma kasnije je propovedao hrišćanstvo u Indiji, gde je, prema predanju, osnovao crkvu. Tomindan se u Srbiji obeležava i kao krsna slava, a za ovaj praznik vezuju se brojna narodna verovanja i običaji. U narodu se veruje da je ovaj dan najbolje provesti u miru, kod kuće, uz porodicu i molitvu.